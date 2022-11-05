Nikaragua, ABD'yi hedef aldı: Washington'a bağlı misyoner kuruluşları kapattı
Nikaragua'da hükümet, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 100 sivil toplum kuruluşunun (STK) ülkedeki faaliyetlerini durdurdu.
Nikaragua İçişleri Bakanlığı, ülkede kar amacı gütmeyen bazı STK'lerin, mevzuatta belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği için yasal statülerinin askıya alındığını açıkladı.
Kapatılan STK'ler içinde Kosta Rika'dan Roblealto Derneği, ABD'ye bağlı misyoner kuruluşlar, Bethlehem Misyoner Kilisesi Derneği, Avrupa Halklar Dayanışma Vakfı, Granada Müzisyenler Derneği ile Şarkıcı ve Söz Yazarları Derneği de bulunuyor.
Ülkede böylece 2022'nin başından bu yana toplamda 2 bin 600'den fazla kuruluşun faaliyetlerinin, çeşitli gerçekler gösterilerek kapatıldığı bildirildi.
Nikaragua'da 1 Haziran'da 83, 3 Haziran'da 96, 16 Haziran'da 92 STK'nin faaliyetleri durdurulmuştu.
Milletvekili Filiberto Rodriguez, 1 Haziran'daki açıklamasında, STK'lerin, 2020'de çıkarılan yasa uyarınca görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediğini, yasaya aykırı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürmüştü.
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