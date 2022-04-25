Nikaragua, Amerikan Devletleri Örgütü'nün ofisini kapattı
Nikaragua, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) ofisini kapattı.
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'dan ABD ile ilişkilerde gerilimi tırmandıran bir hamle daha geldi.
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın 7 Kasım 2021'de kazandığı seçimleri gayrimeşru ilan eden Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) ülkedeki ofisi kapatıldı.
'ŞEYTANİ BİR KURULUŞ'
Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, Amerikan Devletleri Örgütünün başkent Managua'daki ofisini kapattıklarını belirterek, OAS'nin temsilcilerinin ülkeden ayrılmasını istedi.
Moncada, OAS'nin şeytani bir kuruluş olduğunu savunarak, "Sonuç olarak, bu rezil kurumun ülkemizde de ofisleri olmayacak. Yerel merkezleri kapatıldı" ifadelerini kullandı.
Nikaragua Dışişleri Bakanlığı 20 Kasım 2021'deki açıklamasında, OAS'den ayrılma talebini içeren mektubu örgüte yollamıştı.
OAS SEÇİMLERİ TANIMAMIŞTI
OAS Genel Sekreteri Luis Almagro, Nikaragua'da 7 Kasım'da yapılan seçimleri görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırmıştı. OAS Genel Kurulu, 13 Kasım'da yaptığı toplantıda, Ortega'nın kazandığı seçimi "gayrimeşru" ilan eden metni onaylamıştı.
Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'na göre, Nikaragua'da 2018'de Ortega liderliğindeki FSLN hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.
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