Nikaragua Devlet Başkanı Ortega: AB ülkeleri, bölgemizdeki insanlara büyük zarar verdi

Yayınlanma: 20.04.2023 - 08:24

Güncelleme: 20.04.2023 - 08:24

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Managua'daki "Olof Palme" Kongre Merkezinde, Devlet Başkanı Daniel Ortega, Devlet Başkan Yardımcısı Rosario Murillo ve Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile bir araya geldi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Lavrov, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ortega, Nikaragua ziyareti nedeniyle Lavrov'a teşekkür ederek, "Emperyalist saldırganlığı yenilgiye uğrattığımız Ulusal Barış Günü'ne denk gelmeniz ve burada olmanızdan ötürü kendimizi son derece onurlu ve mutlu hissediyoruz" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösteren Ortega, "Onlar, tüm bu bölgeleri işgal ettikleri, sömürgeleştirdikleri, köleleştirdikleri ve yerli halka soykırım uyguladıkları günden bu yana bölgemizdeki insanlara büyük zarar verdiler" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da iki ülke arasındaki yakın bağlara ve işbirliğine dikkati çekerek, ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Rusya'da bu yıl yapılması beklenen St. Petersburg Uluslararası Forumu'nda iki ülke arasında yeni görüşmeler yapacaklarını belirten Lavrov, Rusya ve Nikaragua ilişkilerinin niteliksel olarak daha yüksek bir seviyeye gelmesi için mutabık kaldıklarını kaydetti.

Lavrov, iki ülke arasında eğitim, gıda üretimi ve ulaşım alanlarında yapılan işbirliğini hatırlatarak, "Latin Amerika'daki entegrasyon örgütleriyle ilişkilerimizi ilerletmemizde, Nikaragua'nın desteğine büyük önem veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Nikaragua'da her yıl bugün kutlanan Ulusal Barış Günü'nü de tebrik eden Lavrov, Nikaragua'nın Devlet Başkanı Ortega'nın çabaları neticesinde istikrarını koruduğunu belirtti.