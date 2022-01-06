Son Dakika | Nikaragua’da büyük bir deprem meydana geldi
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Nikaragua açıklarında büyük bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Nikaragua’nın başkenti Managua’nın 99 kilometre güneybatısında ve 30 kilometre derinlikte 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
KAYIPLAR BİLİNMİYOR
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Video Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
En Çok Okunan Haberler
- Demirören'e Milli Piyango'dan kötü haber
- Merkez Bankası rezervinde yeni dip!
- 'O maskeleri çöpe atın'
- İBB'de müfettişlerin istediği üç dosya
- Yiğit Bulut'un başını ağrıtacak alışveriş
- Eski Sovyet ülkelerinden Kazakistan kararı
- Ünlü bankadan kritik Bitcoin tahmini
- 'Cübbeli'den Erdoğan'a tepki
- CHP'li belediyeye operasyon sinyali
- AKP'nin ödediği yüzlerce milyon ortaya çıktı