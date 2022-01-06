Son Dakika | Nikaragua’da büyük bir deprem meydana geldi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Nikaragua açıklarında büyük bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

İHA
06 Ocak 2022 Perşembe, 20:38
Son Dakika | Nikaragua’da büyük bir deprem meydana geldi
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Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Nikaragua’nın başkenti Managua’nın 99 kilometre güneybatısında ve 30 kilometre derinlikte 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

KAYIPLAR BİLİNMİYOR

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. 


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