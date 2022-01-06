Son Dakika | Nikaragua’da büyük bir deprem meydana geldi

06 Ocak 2022 Perşembe, 20:38

Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Nikaragua’nın başkenti Managua’nın 99 kilometre güneybatısında ve 30 kilometre derinlikte 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

KAYIPLAR BİLİNMİYOR

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.