Nike'ın Metaverse'de satışa çıkardığı sanal ayakkabının değeri dudak uçuklattı
Ünlü spor giyim markası Nike da son günlerin popüler sosyal mecrası Metaverse’de satışlara başladı. Fiyatı el yakan yeni nesil Nike marka sanal spor ayakkabılar kullanıcıların ilgi odağı oldu.
Piyasaya girdiğinden beri birçok haber ve spekülasyona konu olan Facebook'un 'sanal dünya' uygulaması Metaverse yeni bir haberle gündeme geldi.
Spor giyim markası Nike, çıkardığı sanal ürün “Nike dunk genesis cryptokicks” ile Metaverse'de yerini aldı. Piyasaya 20 bin adet sürülen bu ayakkabılara sahip olmak için kullanıcıların "186 bin doları" gözden çıkarması gerekiyor.
Nike’ın sanal spor ayakkabı tasarımcısı RTFKT ile yaptığı bu iş birliği sonucunda belirlediği fiyat kullanıcıların tepkisini çekti. Ancak bazı kullanıcılar bu güne dek söz konusu "sanal ayakkabılara" sahip olmak için toplamda "14 milyon dolar"dan fazla para harcadı.
BİR TÜR YATIRIM ARACI
Sanal spor ayakkabı tasarımcısı RTFKT yaptığı açıklamada, ürünü satın alan kullanıcıların Metaverse içinde yapacakları görevler sayesinde ayakkabılarını daha değerli hale getirebilecekleri belirtildi.
Metaverse, geniş bir ürün yelpazesi ile kullanıcıların alım satım yapmasına olanak tanıyor.
Öte yandan Nike'nin, Metaverse dünyasına giren ilk spor ayakkabı üreticisi olmadığı kaydedildi. Aralık ayında Adidas da Metaverse dünyasına atılmış ve bu atılımı oldukça ses getirmişti.
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