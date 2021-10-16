Nike'ın üst düzey yöneticisinden 56 yıl sonra cinayet itirafı
Üst düzey bir Nike yöneticisi, 50 yıldan uzun süre önce bir çete üyesiyken bir genci öldürdüğünü itiraf etti. Yönetici, "Zihnim bulanmıştı. Olay oturmaya başladığında, 'Ah, kahretsin, ne yaptım ben?' falan dedim. Yaptığım şeyin gerçek etkisini anlamam yıllar aldı" diye konuştu.
Jordan markasının başkanı ve NBA'deki Portland
Trailblazers'ın eski başkanı olan Larry Miller, 18 yaşındaki genci 1965'te,
kendisi henüz 16 yaşındayken vurarak öldürdüğünü söyledi.
Independent'ın aktardığı habere göre, Sports Illustrated'a
konuşan Miller, ABD'nin Philadelphia kentinde bir arkadaşının bıçaklanarak
öldürüldüğünü ifade etti. Bundan birkaç hafta sonra Miller, arkadaşının
ölümünün arkasındaki rakip çeteden herhangi bir kişiyi aramaya başlamış ve
Edward White'ı vurarak öldürmüş.
Miller dergiye, "Hepimiz sarhoştuk" dedi:
"Zihnim bulanmıştı. Olay oturmaya başladığında, 'Ah,
kahretsin, ne yaptım ben?' falan dedim. Yaptığım şeyin gerçek etkisini anlamam
yıllar aldı."
72 yaşındaki Miller, suç geçmişi hakkında konuşma kararını
"gerçekten zor" aldığını söyledi ve bunu basketbol efsanesi Michael
Jordan, NBA Komiseri Adam Silver gibi arkadaşlarından sakladığını belirtti.
Miller "Çünkü yıllarca bundan kaçtım. Bunu saklamaya
çalıştım ve insanların öğrenmemesini umdum" diye itirafta bulundu.
Kıdemli yönetici, gelecek yıl çıkacak kitabı Jump: My Secret
Journey From the Streets to the Boardroom (Atlama: Sokaklardan Yönetim Odasına
Gizli Yolculuğum) basılmadan önce geçmişi hakkında açıklamalarda bulundu.
Miller, sırrını anlattığında Jordan'ın da Silver'ın da ona
destek olduğunu söyledi:
"Beni özgür bıraktı. Şimdi kendim olma özgürlüğüne
sahip olduğumu hissediyorum."
Miller, gençken "düpedüz bir çete üyesi" olduğunu ve 30 yaşına kadar sık sık hapse girip çıktığını söyledi. Miller, basamakları tırmanarak 1997'de Nike Basketball'un başkan yardımcısı ve 1999'da Jordan markasının başkanı oldu. 2006'da Trail Blazers'ın başkanı olarak işe alındı, ardından 2012'de Jordan markasının başkanlığına geri döndü.
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