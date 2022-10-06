Son Dakika: Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

Son dakika gelişmesi... 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı.

AA
06 Ekim 2022 Perşembe, 14:06
Son Dakika: Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
Abone Ol google-news

2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı.

AYRINTILAR GELİYOR...


Nobel Edebiyat Ödülü' Annie Ernaux fransa Nobel

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler