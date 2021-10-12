Nobel Ödüllerinde kritik karar

12 Ekim 2021 Salı, 10:24

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel Ödülleri sahiplerini bulurken, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi kritik bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

2021 yılında yine erkeklerin ağırlıkta olduğu adaylar ödülleri kazandı. Bu yıl 12 erkek ödül kazanırken, Nobel Barış Ödülü’nü Rus gazeteci Dmitry Muratov’la birlikte kazanan Filipinli gazeteci Maria Ressa tek kadın oldu. Ödüllerin verildiği 1901 yılından bu yana, yalnızca 59 kadın Nobel kazanabildi. Bu, toplam ödül kazanan isimlerin yüzde 6.2’sine denk geliyor.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Göran Hansson, adaylık süreciyle ilgili yapacakları değişikliği açıkladı.

AFP’ye konuşan Hansson, "Kazananlar arasında çok az kadın bulunması üzücü. Bu toplumdaki eşitsizliğin yıllardır devam ettiğini gösteriyor. Cinsiyete veya etnik kökene göre adaylık kotası olmamasına karar verdik. Çünkü onlar en önemli keşifleri yapıyorlar ve bu cinsiyet ya da etnik kökenle ilgili değil. Bu karar Alfred Nobel’in son isteğiyle de aynı ruhu paylaşıyor" dedi.

Kaynak: Sözcü