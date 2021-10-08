Son Dakika... Nobel Barış Ödülü açıklandı

Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2021 Cuma, 12:09
Son Dakika... Nobel Barış Ödülü açıklandı
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Nobel Ödül Komitesi'nin açıklamasında gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'un ülkeleri Filipinler ve Rusya'da yürüttükleri 'cesur ifade özgürlüğü mücadeleleri' nedeniyle ödüle layık görüldükleri dile getirildi.

Ödülün 'demokrasinin ve kalıcı barışın önkoşulu olan ifade özgürlüğünün korunmasına yönelik çabalara' verildiği ifade edildi.


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