Son Dakika... Nobel Barış Ödülü açıklandı
Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi.
Nobel Ödül Komitesi'nin açıklamasında gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'un ülkeleri Filipinler ve Rusya'da yürüttükleri 'cesur ifade özgürlüğü mücadeleleri' nedeniyle ödüle layık görüldükleri dile getirildi.
Ödülün 'demokrasinin ve kalıcı barışın önkoşulu olan ifade özgürlüğünün korunmasına yönelik çabalara' verildiği ifade edildi.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
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