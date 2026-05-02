Nobel ödüllü İranlı aktivist Nergis Muhammedi hastaneye kaldırıldı

İran’da tutuklu bulunan Nobel Barış Ödülü sahibi Nergis Muhammedi, sağlık durumunda yaşanan ciddi kötüleşme nedeniyle acil olarak hastaneye sevk edildi.

Muhammedi’nin iki kez bilincini kaybettiği ve ağır bir kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Muhammedi’nin, kuzeybatıdaki Zencan kentindeki cezaevinde gün içinde iki kez bayıldığı belirtildi.

Avukatlarının aktardığına göre, mart ayı sonunda da kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Muhammedi’nin o dönemde solgun, zayıf ve yürümekte zorlandığı ifade edildi.

Muhammedi Vakfı, hastaneye sevkin “140 günlük sistematik tıbbi ihmalin ardından zorunlu hale geldiğini” açıkladı.

Açıklamada, cezaevi koşullarında tedavisinin sürdürülemeyeceğinin doktorlar tarafından da kabul edildiği kaydedildi.

AİLE: ÇOK GEÇ OLABİLİR

Ailesi haftalardır Muhammedi’nin uygun bir sağlık merkezine sevk edilmesi için çağrıda bulunuyordu.

Vakıf, ailenin sevki “son anda atılmış, umutsuz bir adım” olarak değerlendirdiğini ve bunun hayati ihtiyaçları karşılamak için geç kalınmış olabileceğini belirtti.

Muhammedi’nin Norveç’te yaşayan kardeşi Hamidreza Muhammedi, “Onun hayatı için mücadele ediyoruz. Ancak savcılık süreci engelliyor” ifadelerini kullandı.

Muhammedi’nin Fransa’daki avukatı Chirinne Ardakani, müvekkilinin uzun süre hastaneye sevk edilmediğini ve kardiyoloğuna erişiminin engellendiğini açıkladı. Avukatlar, cezaevi ziyaretlerinin de sıkı denetim altında yapıldığını belirtti.

53 yaşındaki Muhammedi, 2023 yılında Nobel Barış Ödülü’ne cezaevindeyken layık görülmüştü. İnsan hakları savunucusu Muhammedi, Aralık ayında gözaltına alınmış ve yedi yıl daha hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muhammedi’nin destekçileri, daha önce de cezaevinde kalp krizi geçirdiğini ve 2022 yılında acil ameliyat olduğunu belirtiyor. Ailesi, gözaltı sırasında darp edildiğini ve bunun da sağlık durumunu kötüleştirdiğini öne sürüyor.

Muhammedi, daha önce sağlık gerekçesiyle geçici olarak serbest bırakıldığı dönemde de hükümet karşıtı protestolara katılmıştı.