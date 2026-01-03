Nobel ödüllü Machado, ABD'nin ülkesine müdahalesini savundu

Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado, ABD hükümetinin müzakere edilmiş bir çıkış yolunu reddeden Maduro'ya karşı "yasaları uygulama sözünü tuttuğunu" ifade etti.

Machado, Maduro'nun “sadece Venezuelalılara karşı değil, diğer ulusların vatandaşlarına karşı da işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle uluslararası yargı önüne çıktığını” belirtti.

Machado, "Halkın ve ulusun egemenliğinin ülkemizde hüküm süreceği saat gelmiştir. Düzeni sağlamak, siyasi tutukluları serbest bırakmak ve çocuklarımızı eve getirmek üzere harekete geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

"VENEZUELA ÖZGÜR OLACAK"

Muhalefet lideri, 28 Temmuz 2025 tarihli seçimleri hatırlatarak, Edmundo Gonzalez Urrutia'nın Venezuela'nın "meşru devlet başkanı" olduğunu iddia etti. Machado, Gonzalez'in “anayasal yetkilerini derhal üstlenmesi gerektiğini” belirterek, Ulusal Silahlı Kuvvetler'in (FANB) tüm subay ve askerlerine Gonzalez'i "başkomutan olarak tanımaları” çağrısında bulundu.

Machado, ülke içindeki vatandaşlara resmi kanallar aracılığıyla yapılacak duyurulara hazır olmalarını belirtirken, yurt dışındaki Venezuelalıları da bulundukları ülkelerin hükümetlerini harekete geçirmek üzere organize olmaya davet etti.

Maria Corina Machado, açıklamasını "Demokratik geçiş somutlaşana kadar teyakkuzda ve organize olarak kalalım. Venezuela özgür olacak” sözleri ile sonlandırdı.