Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman hayatını kaybetti

Yayınlanma: 28.03.2024 - 09:48

Güncelleme: 28.03.2024 - 09:48

ABD ve İsrail vatandaşlığına sahip ünlü psikolog ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daniel Kahneman, hayatını kaybetti.

Üvey kızı tarafından Washington Post'a yapılan açıklamada, Kahneman'ın 90 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Kahneman, davranışsal ekonominin kurucularından biri olmasının yanı sıra belirsizlik ve risk koşulları altında bir karar verme modeli olan "prospect" teorisinin de iki geliştiricisinden biriydi.

Tel Aviv'de 5 Mart 1938'de doğan Daniel Kahneman, 2002 yılında "psikolojik araştırmaları ekonomi bilimine entegre ettiği" için Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldı.

Kahneman, aynı zamanda New York Times'ın en çok satan psikoloji kitabı Thinking, Fast and Slow'un da yazarıdır.

2011'de Foreign Policy dergisi tarafından en iyi küresel düşünürler listesinde yer aldı. Aynı yıl, araştırmalarının çoğunu özetleyen Hızlı ve Yavaş Düşünme adlı kitabı yayınlandı ve en çok satanlar listesine girdi. 2015 yılında The Economist tarafından dünyanın en etkili yedinci ekonomisti olarak listeledi.

PROSPECT TEORİSİ

Prospect Teorisi (Fırsatlar Teorisi), Nobel ödüllü ekonomistler Daniel Kahneman ve Amos Tversky tarafından 1979 yılında geliştirilen bir teoridir.

Bu teori, insanların risk alırken ve kararlar alırken nasıl davrandıklarını ve düşündüklerini anlamak için kullanılan bir psikolojik ve davranışsal ekonomi teorisidir.