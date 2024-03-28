ABD'li banka devi JP Morgan'dan borsa uyarısı: 'En iyi performans gösteren hisselerde...'

JPMorgan’ın küresel hisse stratejistine göre, en iyi performans gösteren hisselerde yatırımcıların kümelenmesi ani bir düzeltme riskini artırıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 09:36
ABD'li banka devi JP Morgan'dan borsa uyarısı: 'En iyi performans gösteren hisselerde...'
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JPMorgan’ın küresel hisse stratejistine göre en iyi performans gösteren hisselerde yatırımcıların kümelenmesi ani bir düzeltme riskini artırıyor.

JPMorgan stratejistine göre yatırımcıların en iyi performans gösteren hisselerde kalabalıklaşması düzeltme riskini artırıyor.

BloombergHT'nin aktardığına göre, banka stratejisti Dubravko Lakos-Bujas müşterilerine çarşamba günü yayımladığı notta yatırımcıları momentum trade hareketi durakladığında “yanlış tarafta sıkışıp kalabilecekleri” konusunda uyardı.

Lakos-Bujas yatırımcıların, portföylerinin risk yönetimi hakkında düşünmeleri gerektiğini belirtirken varlıkların çeşitlendirilmesi çağrısı yaptı.

Düzeltmenin ani bir şekilde ortaya çıkabileceğini savunan Lakos-Bujas bunu “Büyük bir fon bazı pozisyonlarını azaltmaya başlar, ikinci bir fon bunu duyar ve yeniden pozisyon almaya çalışır, üçüncü fon buna hazırlıksız yakalanır. Bir sonraki aşamayı biliyorsunuz; çok daha büyük bir momentum çözülmesi yaşamaya başlarız” sözleriyle tarif etti.

'S&P 500 ENDEKSİNİN İLK ÇEYREKTE...'

Lakos-Bujas’ın uyarısı S&P 500 endeksinin ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 10 getiri sağlamaya ilerlediği bir dönemde geldi.

Güçlü şirket bilançoları, yapay zeka teknolojisinin yarattığı heyecan ve ABD ekonomisinin resesyon emaresi göstermemesi bu rallinin gerçekleşmesinde etkili oldu. JPMorgan stratejistine göre 2023’ün ardından Tesla ve Apple hisselerinde yaşanan düşüş belli başlı hisselerde kümelenme sonrası neler yaşanabileceğinin bir örneği oldu.


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