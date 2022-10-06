Nobel Ödülü kazanan Annie Ernaux kimdir? Annie Ernaux'un kitapları neler?
2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı. Peki, Nobel Ödülü'nü kazanan Annie Ernaux kimdir? Annie Ernaux'un kitapları neler?
2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı.
Komite tarafından yapılan açıklamada, "Ernaux’ya Nobel Edebiyat Ödülü, kişisel hafızanın kökleri, kolektif baskılanması ve yabancılaşması konusunda gösterdiği cesaret ve klinik duyarlılık konusundaki çalışmaları sebebiyle layık görüldü" ifadelerine yer verildi. İşte, dünyanın gündemindeki isme dair önemli noktalar...
ANNİE ERNAUX KİMDİR?
Annie Ernaux, 1940 yılında Fransa Lillebonne’da, işçi sınıfına mensup bir ailede dünyaya geldi. Mazbut bir sosyal çevrede büyüyen Ernaux, edebiyat öğrenimi gördü ve uzun yıllar boyunca edebiyat öğretmenliği yaptı. Kişisel deneyimle toplumsal tarihi birleştiren unsurları daha ilk romanı Armoires vides’le (Boş Dolaplar) ortaya koydu.
Sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, cinselllik, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi meseleleri kendi deneyimleri üzerinden aktarırken, arka planda daima toplumsal yaşam ve onu oluşturan kültürel, siyasî, tarihî olaylara yer vererek, “toplumsal bellek” yazını olarak nitelenebilecek eserlere imza attı.
ANNİE ERNAUX'UN EDEBİ KARİYERİ
Annie Ernaux, edebiyat kariyerine 1974 yılında otobiyografik bir roman olan Les Armoires vides (Boş Dolaplar) ile başladı. 1984'te, babasıyla ilişkisine ve Fransa'da küçük bir kasabada büyüyen deneyimlerine ve sonraki taşınma sürecine odaklanan otobiyografik çalışmalarından biri sayılan La Place (Bir Adamın Yeri) romanı ile Renaudot Ödülü'nü kazandı.
TÜRKÇEDE YAYIMLANAN ESERLERİ
- Seneler, Roman, Can Yayınları, 2021
- Babamın Yeri, Roman, Can Yayınları, 2022
- Boş Dolaplar, Roman, Can Yayınları, 2022
- Yalın Tutku, Roman, Can Yayınları, 2022
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