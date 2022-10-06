İtalya’nın yeni başbakanı olmaya hazırlanan Meloni'ye evlenme teklifi eden Muhoozi Kainerugaba kimdir?

06 Ekim 2022 Perşembe, 11:28

Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, İtalya’da seçim zaferini kazanan Meloni'ye 100 inek karşılığında evlenme teklifi etti.

MUHOOZİ KAİNERUGABA KİMDİR?

23 Nisan 1974 tarihinde Tanzanya'da dünyaya geldi. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Muhoozi Kainerugaba eğitiminin bir bölümünü Tanzanya'da bir bölümünü Kenya'da aldı. Babası Uganda Devlet Başkanı olduktan eğtimine Uganda'da devam etti. 2007'de Birleşik Devletler Ordu Komutanlığı ve Genelkurmay Koleji'nde 1 yıl eğitim aldı. 1999'da Uganda Halk Savunma Kuvvetleri'ne katıldı. 2008'den 2017'ye kadar Uganda Özel Kuvvetler komutanlığı yaptı. Eylül 2011'de Muhoozi Albaylığa terfi etti. Ağustos 2012'de Tuğgeneralliğe terfi etti ve Özel Kuvvetler Komutanlığına atandı. Şubat 2019'da Muhoozi'nin babası Başkan Museveni , onu UPDF ordusunda General'den sonra ikinci en yüksek rütbe olan Albay rütbesine terfi ettirdi. Haziran 2021'de Muhoozi, görevi şimdi yardımcısı olan Korgeneral Peter Elwelu'dan devralarak UPDF Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

MUHOOZİ KAİNERUGABA EVLİ Mİ?

Muhoozi Kainerugaba, 1999 yılından beri Charlotte Nankunda Kutesa ile evli. Çiftin 3 çocuğu bulunuyor.

MUHOOZİ KAİNERUGABA'NIN TWEETLERİ

31 Aralık 2020'de, yeniden SFC komutanlığına atanmasından üç gün sonra Muhoozi, Bobi Wine'a saldıran bir dizi tweet attı; Tweetler birçok Ugandalı tarafından kabileciliği teşvik etmek için değerlendirildi. Birçok olumsuz tepkinin ardından tweetleri kaldırdı.

Ekim 2022'de İtalya'nın başbakanı olması beklenen Giorgia Meloni'ye 100 ineği başlık parası olarak teklif ettiği paylaşım ile gündeme geldi. Kainerugaba teklifin geri çevrilmesi halinde Roma'yı fethetmekle tehdit etti.

Kainerugaba, sosyal medyada Uganda ordusunun Kenya'nın başkenti Nairobi'yi 2 haftada alabileceğine dair bir paylaşım yaptı. Paylaşım 2 ülke arasında gerginliğe neden oldu.

Kainerugaba, daha sonra "Ben, Kenya ordusunu asla yenemezdim çünkü babam böyle bir şeye asla teşebbüs etmemem gerektiğini söyledi. Bu yüzden Kenya'daki insanlarımız sakin olmalı." paylaşımında bulundu.

GÖREVDEN ALINMASI

4 Ekim 2022'de Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin, Uganda ordusunda Korgeneral rütbesindeki Kara Kuvvetleri Komutanı oğlu Muhoozi Kainerugaba'yı, Kenya ile ilgili açıklamaları sonrası görevden aldığı bildirildi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, eski Kara Kuvvetleri Komutanı olan oğlu Muhoozi Kainerugaba'nın, Kenya ile ilgili açıklamaları sonrası özür mesajı yayımladı.















