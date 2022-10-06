İsrail'in yeni Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir? Şakir Özkan Torunlar hangi görevlerde bulundu?
Şakir Özkan Torunlar, İsrail'e büyükelçi olarak atandı. Şakir Özkan Torunlar kimdir?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği görevi Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'a verildi.
ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?
Şakir Özkan Torunlar 1960 yılında Mersin'de doğdu. TED Ankara Koleji'nde okuduktan sonra 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1983 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?
Çeşitli dış görevlerde bulunduktan sonra Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi oldu. , 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı. 2014 yılında Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürlüğüne getirildi. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu. 2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyeliği yaptı.
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