Norveç parlamentosundan 'Filistin' kararı
Norveç'te hükûmetin bağımsız bir Filistin devletini tanımaya "hazır olunması" çağrısına yönelik teklifini parlamentonun büyük çoğunluğu kabul etti.
Norveç basınında yer alan haberlere göre, hükûmet, Parlamentoda bağımsız bir Filistin devletinin tanımaya "hazır olunmasına" ilişkin teklif sundu.
Teklifte, hükumetin "herhangi bir nihai barış anlaşmasına bağlı olmamak üzere barış süreci üzerinde olumlu bir etkisi olduğunda bağımsız bir Filistin devletinin koşulsuz tanınması" çağrısında bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan, Parlamentodaki partilerin büyük çoğunluğunun kabul ettiği teklifte, Filistin devletinin "hemen tanınmayacağı" ifade ediliyor.
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