Norveç Prensesi’ne ‘arkadaşlık isteği’ gönderen kişiye uzaklaştırma kararı

Avustralya merkezli ABC News platformunun haberine göre 63 yaşındaki David James Cook, Sydney kentindeki Newtown Mahkemesinde duruşmaya çıkarıldı.

Mahkeme, Cook'un Alexandra'nın okuduğu üniversite kampüsüne girmesini, Norveç Prensesi Alexandra ve ailesiyle iletişime geçmesini yasaklama kararı verdi.

Karar, Alexandra'nın ülkede eğitim göreceği iki yıl boyunca geçerli olacak.

Cook, adliyeden ayrılırken gazetecilere açıklamasında, mahkeme kararının, Alexandra'ya "sadece arkadaşlık isteği" gönderdiği bir karttan kaynaklandığını bildirdi.

Cook, "Onu hiçbir şekilde kasten üzmedim ve zaten yapmazdım. O iyi bir insan. Bir etkinlikte ona rastladım ve ardından kartı gönderdim" ifadesini kullandı.

Avustralya basınında kararın, bir kişinin başka bir kişiyi şiddet, tehdit veya taciz eylemlerine maruz bırakmasını önlemeyi amaçladığı aktarıldı.

Uluslararası ilişkiler alanında 3 yıllık lisans eğitimi için geçen yıl Sydney'e gelen Alexandra, kentte eğitim gördüğü üniversitenin kampüsünde yaşıyor.

Norveç Veliaht Prensi Haakon ve Veliaht Prenses Mette-Marit'in kızı Ingrid Alexandra, İskandinavya ülkesi Norveç'te kraliyet tahtının ikinci varisi kabul ediliyor.