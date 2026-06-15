Norveç Veliaht Prensesi'nin oğluna 4 yıl hapis cezası: İki tecavüz suçundan hüküm giydi

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Høiby, iki tecavüz suçundan hüküm giydi ve dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Oslo Bölge Mahkemesi'ndeki davada üç hakim, Høiby'yi diğer iki tecavüz suçundan beraat ettirirken kendisine yöneltilen diğer birçok suçlamada hüküm giymesine karar verdi.

Høiby, karar duruşmasına video bağlantısıyla katıldı.

Savcılar, Høiby'nin yedi yıl yedi ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Savunma avukatları ise 18 ay gibi daha kısa bir ceza talep etmişti. Karara itiraz etme hakları bulunuyor.

Marius Borg Høiby'nin annesi Veliaht Prensesi Mette-Marit, çocuğu dört yaşındayken Veliaht Prensi Haakon ile evlenerek kraliyet ailesine girmişti.

Høiby ailede büyümüş olsa da resmi olarak kraliyet ailesine mensup değil.

Mette-Marit, bir tür akciğer fibrozisi nedeniyle çok hasta ve geçtiğimiz günlerde akciğer nakli listesine alındı.

Oğlunun avukatları, annesinin sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle defalarca hapisten tahliyesini talep etti.

SUÇLAMALAR NELER?

Dört kadına tecavüz de dahil 38 farklı suçlama yöneltilen 29 yaşındaki Marius Borg Høiby, ilk olarak 3 Şubat Salı günü mahkemeye çıkmıştı.

Høiby kendisine yönetilen tecavüz ve ev içi şiddet ağır suçlamaları reddetmişti, sadece hızlı araç sürmek gibi daha hafif suçlamaları kabullenmişti.

Høiby, saldırı ve pervasız davranış gibi suçlamalardan ise kısmen suçlu olduğunu söylemişti.

Høiby'ye yöneltilen suçlamalar arasında dört tecavüz suçlaması var.

Savcılık, Høiby'nin bunların bazılarını telefonuna kaydettiğini ileri sürüyor.

Høiby ifadesinde telefonundaki görüntülerin tecavüz suçunu göstermediğini savundu ve "Bu videoların bir saldırıyı gösterdiğini düşünseydim, asla telefonumda saklamazdım" dedi ve görüntüleri kimseyle paylaşmadığını vurguladı.

Høiby, o dönem ilişki yaşadığı bir kadına şiddet uygulama suçlamasıyla ilk kez Ağustos 2024'te gözaltına alınmıştı.

O tarihten bu yana toplamda dört kez gözaltına alındı.





VELİAHT PRENSESİN EPSTEİN BAĞLANTISI

Norveç kraliyet ailesini son dönemde sarsan tek skandalsa Høiby'ninki değil.

Jeffrey Epstein davası kapsamında son yayımlanan belgelerde, Norveç veliaht prensesinin 2011-2014 yılları arasında Epstein ile yazışmaları da ortaya çıktı.

Veliaht prenses Mette-Marit, cinsel saldırı suçlusu Epstein ile temasının "kötü bir karar" olduğunu söyledi.

Aralarındaki iletişimin "utandırıcı" olduğunu söyleyen Mette-Marit, "Epstein tarafından işlenen istismar suçlarının mağdurlarına" sempati ve dayanışma mesajı gönderdi.

Belgeler, Mette-Marit'in, Epstein'in Florida'daki evinde o yokken dört gün kaldığını, ve bir yazışmada Epstein'e "bir annenin 15 yaşındaki oğluna sörf tahtası taşıyan iki çıplak kadının bulunduğu bir duvar kağıdını göstermesinin uygun olup olmadığını sorduğunu" ortaya koymuştu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre de Mette-Marit'in "kötü bir karar" verdiği görüşüne katıldığını söyledi. Başka yorum yapmasa da, bu üstü kapalı eleştiri bile ülkede ender görülen bir durum.

Norveç şimdi veliaht prensesin Epstein ile iletişiminin "toksikliğini" kavrayamamış, ve bu yazışmalarda resmi kraliyet e-posta adresini kullanmış olmasını tartışıyor.

Mette-Marit Norveç'in gelecekteki kraliçesi ve Kızıl Haç da dahil birkaç örgütün başında bulunmasıyla, toplumda öncü bir role sahip.

Öte yandan akciğer fibrozisi (sertleşmesi) hastası olan Mette-Marit için doktorlarının akciğer nakli kararı vermesi bekleniyor.

Cinsel saldırı suçlusu Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken 2019 yılında ABD'de hapishanede ölü bulunmuştu.