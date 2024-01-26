Norveçli bakandan intihal itirafı: Ülkeyi şoke etti

Yayınlanma: 26.01.2024 - 15:06

Güncelleme: 26.01.2024 - 15:09

Borch, 19 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, intihal iddialarının doğru olduğunu kabul ederek "Yaklaşık 10 yıl önce tezimi yazarken büyük bir hata yaptım. Kaynak vermeden başka çalışmalardan yararlandım. Bunun için çok üzgünüm" dedi.

35 yaşındaki siyasetçi, açıklamasının ardından 23 Ocak'ta resmen istifa ettiğini duyurdu. Borch'un görevini devralan Oddmund Lokensgard Hoel ise aynı gün yaptığı açıklamada kendi tezinde intihal yapmadığını vurguladı.

ABD'nin tanınmış gazetelerinden New York Times (NYT), intihale karşı savaş açan Borch'un intihal nedeniyle görevinden çekilmesinin "ülkeyi şoke ettiğini" yazdı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Borch, intihal yaptığı gerekçesiyle geçen sene iki dönem boyunca üniversiteden menedilen bir öğrencinin dava sürecine müdahil olmasıyla da gündeme gelmişti.

Kimliği açıklanmayan öğrencinin bir dönem ödevinde, eski sınavlarda yazdığı bilgileri kopyalayarak kuralları çiğnediği öne sürülmüştü. Üniversitenin menettiği öğrenci, karşı dava açmış ve yerel mahkeme de suçsuz olduğuna karar vermişti.

Borch ise buna itiraz ederek kararı Norveç Yüksek Mahkemesi'ne taşımıştı. Mahkeme süreçle ilgili henüz bir karar açıklamadı.

Öğrencinin avukatı, hukuki sürecin müvekkilini psikolojik açıdan yıprattığını söylemiş, Norveç'te birçok akademisyen imza toplayarak öğrenciye destek vermişti.

Başkent Oslo'da yaşayan Kristoffer Rytterager da bunun üzerine Borch'un tavrına sinirlenerek, bakanın kendi yüksek lisans tezini incelemeye başladı.

27 yaşındaki öğrenci, Borch'un tezindeki intihalleri Twitter hesabından paylaşınca iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Rytterager, NYT'ye "Bir azizden bile daha kutsalmışsınız gibi davrandığınızda, kirli çamaşırınız olmamalı" dedi.

Norveçli haber sitesi E24'ün paylaştığı bilgilere göre, Borch'un Tromso Üniversitesi'nde 2014'te tamamladığı tezinin en az yüzde 20'si çalıntı. Haberde, Borch'un tezinde 6 öğrencinin makalesini atıf yapmadan kullandığı bildirildi.