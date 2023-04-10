Norveçli zenginler ülkeyi terk ediyor
Norveçli süper zenginler, servet vergisindeki artış sonrası ülkeyi terk etmeye başladı.
Norveç hükümetinin servet vergilerini yüzde 1,1 yükseltmesinin ardından rekor sayıda süper zengin Norveçli, daha düşük vergilere sahip ülkeler için Norveç'i terk etmeye başladı.
The Guardian'da yer alan haber göre, 2022 yılında 30'dan fazla Norveçli milyarder ve multimilyoner Norveç'i terk etti. Bu rakam, son 13 yıl boyunca ülkeyi terk eden süper zenginlerin toplam sayısından daha fazla olduğu belirtildi.
Ülkeyi terk eden süper zenginlerin bazıları, vergilerin çok daha düşük olduğu İsviçre'ye taşındı.
Zenginlerin ülkeyi terk etmesinin artacağı ve bu durumun, hükümete, on milyonlarca vergi gelirinin kaybı anlamına geleceği belirtildi.
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