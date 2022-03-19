Norveç'te NATO'ya ait bir ABD uçağı düştü
Norveç'te kuzeyinde ABD'ye ait NATO uçağının düştüğü bildirildi. Uçakta bulunan 4 kişiye ise henüz ulaşılamadığı belirtiliyor.
Norveç devlet televizyonu NRK, 4 kişilik NATO uçağının "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.
Kuzey Norveç Ana Kurtarma Merkezi (HRS) Basın Sözcüsü Jan Eskil Severinsen, bölgede aramalara devam ettiklerini ve içinde 4 kişi bulunan uçağın düştüğünü tespit ettiklerini söyledi.
Bölgede kötü hava koşullarından dolayı aramanın zor geçtiğini aktaran Severinsen, mürettebatın sağlık durumu hakkında bilgilerinin olmadığını kaydetti.
Norveç Silahlı Kuvvetler İletişim Başkanı Ole Christian Emaus da uçaktakilerin uyruğunu bilmediklerini vurgularken, uçağın ABD'ye ait bir NATO uçağı olduğunu sözlerine ekledi.
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