Zelenski: 'NATO'ya üye olamayacağımızı kabullenmemiz gerek'

15 Mart 2022 Salı, 15:57

Bugün video konferans aracılığıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEF) Toplantısı'na katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupalı liderlere seslendi.

Zelenski, NATO’ya üye olmayacağının Ukrayna’nın kabullenmesi gereken bir gerçeklik olduğunu belirterek, "NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk. Gerçek bu. Bunu kabullenmemiz gerek” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı "ahlaki duruş" sergileyen ülkelere teşekkür eden Zelenski, ülkesine daha fazla destek verilmesi çağrısında bulunarak Batı ülkelerine, Ukrayna’ya askeri teçhizat gönderimini ciddi anlamda artırmaları çağrısı yaptı.

Zelenski, Avrupa tarafından şu anda tepkisini gösterilmezse, Rusya'nın Avrupa'nın diğer bölgelerini de hedef alabileceğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hala Rusya'nın savaş makinesini durdurabiliriz. Hala insanların öldürülmesini durdurabiliriz. Birlikte yapmak ve demokrasinin yıkımını durdurmak ve şimdi bizim topraklarımızda bunu durdurmak daha kolay olacak yoksa onlar size de gelecekler. Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz. Bize yardım ederek kendinize yardım edin."

JOHNSON'DAN UKRAYNA DESTEĞİ

Zelenski'nin ardından konuşan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson da içinde bulunulan durumun "çaresiz bir an" olduğunu belirterek, liderlerin, Ukrayna'yı desteklemek için daha fazlasını yapması gerektiği vurguladı.

Johnson, "Bize daha fazlasını yapmamız için oldukça haklı olarak meydan okudunuz ve yapabileceğimizi ve daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.



