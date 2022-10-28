Norveç'ten Rusya'ya yeni yaptırımlar: Giderek daha kapsamlı hale geliyor

28 Ekim 2022 Cuma, 14:14

Norveç, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında 30 Rus vatandaşı ve 7 Rus kuruluşu yaptırım listesine dahil etti.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, "Norveç, Rus hükümeti ve destekçileri üzerindeki baskıyı sürdürmek için AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusundaki tutumunu desteklemeye devam ediyor" dedi.

Huitfeldt, kapsamlı yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'daki askeri çatışmayı finanse etme kabiliyetini azaltmayı amaçladığını söyledi.

Yaptırımların, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ukrayna'da ilhak kararına katılanlara karşı uygulandığı bildirildi.

Huitfeldt, "Yaptırımlar giderek daha kapsamlı hale geliyor ve Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine Avrupa'nın güçlü ve net bir tepkisini temsil ediyor" dedi

Norveç, Rusya'ya yönelik toplam 1.260'tan fazla kişi ve 115 kuruluşa yaptırım uyguladı.