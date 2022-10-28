Norveç'ten Rusya'ya yeni yaptırımlar: Giderek daha kapsamlı hale geliyor
Norveç, 30 Rus vatandaşı ve 7 Rus kuruluşu yaptırım listesine dahil etti.
Norveç, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında 30 Rus vatandaşı ve 7 Rus kuruluşu yaptırım listesine dahil etti.
Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, "Norveç, Rus hükümeti ve destekçileri üzerindeki baskıyı sürdürmek için AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusundaki tutumunu desteklemeye devam ediyor" dedi.
Huitfeldt, kapsamlı yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'daki askeri çatışmayı finanse etme kabiliyetini azaltmayı amaçladığını söyledi.
Yaptırımların, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ukrayna'da ilhak kararına katılanlara karşı uygulandığı bildirildi.
Huitfeldt, "Yaptırımlar giderek daha kapsamlı hale geliyor ve Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine Avrupa'nın güçlü ve net bir tepkisini temsil ediyor" dedi
Norveç, Rusya'ya yönelik toplam 1.260'tan fazla kişi ve 115 kuruluşa yaptırım uyguladı.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP'den yanıt geldi
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- Maden faciasında yeni gelişme
- '28 AKP'li vekil kapının ağzında'
- Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
- İşte 'En başarılı büyükşehir belediye başkanları'
- O liste nasıl hazırlanıyor