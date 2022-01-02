NPR: ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölümler 1 milyonu aştı
Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan NPR radyosu, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) istatistiklerine dayanarak, ABD'de son 20 yılda aşırı doz uyuşturucudan ölenlerin sayısının bir milyonu aştığını söyledi.
ABD'de CDC'nin bir bölümü olan Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'nin yayınladığı bir çalışmaya göre, ABD'de 1999'dan 2020'ye kadar 932.364 kişi aşırı doz uyuşturucu kullanımı yüzünden yaşamını yitirdi.
Haberde, CDC'den alınan diğer ön verilere göre, 2021'de uyuşturucu kullanımı nedeniyle 100.000 ölümün daha beklendiği yer aldı.
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