NPR: ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölümler 1 milyonu aştı

02 Ocak 2022 Pazar, 00:00

ABD'de CDC'nin bir bölümü olan Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'nin yayınladığı bir çalışmaya göre, ABD'de 1999'dan 2020'ye kadar 932.364 kişi aşırı doz uyuşturucu kullanımı yüzünden yaşamını yitirdi.

Haberde, CDC'den alınan diğer ön verilere göre, 2021'de uyuşturucu kullanımı nedeniyle 100.000 ölümün daha beklendiği yer aldı.