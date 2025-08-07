NSU cinayetlerinde yeni iddialar: ‘Hukuk devleti sınav veriyor’

Almanya’da yaşayan Türklerin hedef alındığı cinayet serisin ardındaki Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü hükümlüsünün ‘umut hakkı’ uygulaması kapsamında serbest bırakılması iddiaları gündemde. Alman basını tarafından ortaya atılan iddialara göre, 2000- 2007 yıllarında 8’i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu örgütün bilinen yaşayan tek üyesi olan Beate Zschäpe, ‘Neo- Nazi Çıkış Programı’ kapsamında 15 yıllık tutukluluk ardından 2030 yılında şartı tahliye edilebilecek. Konuyla ilgili Avrupa Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu (HDF) basın açıklaması yayımladı. Yapılan açıklamada “Zschäpe’nin serbest bırakılmasının dahi gündeme gelmesi siyasi bir skandaldır” denildi.

"KARANLIK TABLO"

HDF tarafından yapılan açıklamada “2000–2007 yılları arasında NSU tarafından işlenen cinayetler münferit olaylar değil, Almanya’da kurumsallaşmış ırkçılığın, devletin ihmalkârlığının ve güvenlik kurumlarının bilinçli körlüğünün bir sonucudur. Son günlerde Zschäpe’nin bir ‘çıkış programına’ katıldığı ve buna bağlı olarak erken tahliye edilebileceği yönündeki haberler, adalet duygusunu zedeleyen karanlık bir tabloyu yeniden gündeme getirmiştir” ifadeleri yer aldı.

Süreçte yaşamını yitiren insanların nefret ve suskunluk kurbanı olduğunu belirten HDF, “NSU dosyasında hâlâ yanıt bekleyen kritik sorular var. Özellikle örgütün olası kurumsal iş birlikleri aydınlatılmamıştır. Gerçek ortaya çıkarılmadan, samimi bir yüzleşme yaşanmadan ve Zschäpe'nin ideolojik bağları açıkça reddedilmeden uygulanacak bir af, hukuk devletine olan güveni temelinden sarsar” dedi.

"AF KABUL EDİLEMEZ"

Tüm yetkilileri ve kamuoyunu aksiyona çağıran HDF cinayetlere ilişkin “Gerçekler ortaya çıkmadan af kabul edilemez. NSU cinayetleri geçmişin değil, bugünün sınavıdır. Bu sınav, hukuk devleti ve toplumsal vicdan için belirleyici olacaktır” açıklamalarında bulundu.