Nükleer denizaltı 'tehlikeli bölgeye' daldı! Mürettebat ölümden döndü

İngiltere Kraliyet Donanması'nda bulunan Vanguard sınıfı denizaltı Atlantik Okyanusu'nda yaşadığı bir arıza nedeniyle tehlikeli bölgede denize dalmak zorunda kaldı. Denizaltıda görev yapan 140'dan fazla mürettebat, ölüm tehlikesi yaşadı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 20.11.2023 - 14:16
Nükleer denizaltı 'tehlikeli bölgeye' daldı! Mürettebat ölümden döndü
Abone Ol google-news

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait Vanguard sınıfı nükleer denizaltı, Atlantik Okyanusu'nda bir ekipman arızası nedeniyle ezilme tehlikesi yaşadı. 

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'ye ait denizaltının felakete doğru gittiği iddia edildi. Derinlik göstergesinin çalışmayı durdurduğu ve mürettebatın dalarken dengede olduğunu sanması nedeniyle felakete ramak kaldığı öne sürüldü. Habere göre mühendisler, denizaltının kıç tarafında çalışan bir derinlik göstergesi tespit ederek felaketi önceden engelledi.

Denizaltı gövdesinin dayanabileceği derinlikten daha derine inerek 'tehlikeli bölgeye' girdi. Mühendislerin dikkati sayesinde felaketi kıl payı atlatan 145'den fazla mürettebat, Atlantik Okyanusu'nda ölümden döndü.

Kraliyet Donanması sözcüsü, denizaltıların taahhütlerini yerine getirdiğini, personel güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu belirtti. Denizaltılardaki operasyonlarla ilgili ayrıntılar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Denizaltılardaki bu tür olayların tehlikeli olduğunu vurgulayan sözcü, son zamanlarda Çin denizaltısının tuzaklarına takılması sonucu hayatını kaybeden mürettebatın olduğunu hatırlattı.


denizaltı Nükleer ingiltere

İlgili Haberler

İngiltere'de tüketimde düşüş

İngiltere'de tüketimde düşüş
İngiltere'de İçişleri Bakanı görevden alındı: Başbakan'ı suçladı

İngiltere'de İçişleri Bakanı görevden alındı: Başbakan'ı suçladı
ABD ve İngiltere'den Hamas'la İslami Cihat'a yaptırım kararı

ABD ve İngiltere'den Hamas'la İslami Cihat'a yaptırım kararı

En Çok Okunan Haberler