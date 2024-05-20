Nükleer gerilim tırmanıyor: ABD test yaptı, Rusya'dan yanıt bekleniyor

Yayınlanma: 20.05.2024 - 13:48

Güncelleme: 20.05.2024 - 13:48

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), geçtiğimiz Salı günü Nevada çölündeki ‘Kritik Eşik Altı Deneyler için Baş Yeraltı Laboratuvarı’ (PULSE) tesisinde başarıyla sonuçlanan bir 'kritik eşik altı' nükleer test gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kritik eşik altı nükleer test, nükleer maddenin patlayıcılar yoluyla belirli bir seviyeye kadar sıkıştırılıp sıkıştırılamayacağını keşfetmek için yapılan bir testtir. Ancak sıkışan nükleer madde, zincirleme bir nükleer reaksiyonu tetikleyen kritik noktaya ulaşmaz, dolayısıyla nükleer patlama meydana gelmez.

Amerika Birleşik Devletleri 1992'den bu yana gerçek bir nükleer patlama testi gerçekleştirmedi. Ancak Obama döneminde dört, Trump döneminde üç ve Biden döneminde de Salı günü yapılan test dahil olmak üzere üç kritik eşik altı nükleer test gerçekleştirilmişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD’li bir yetkili, Joe Biden hükümetinin “kritik altı deneylerin sıklığını arttırmayı planladığını” söyledi.

KREMLİN’DEN YANIT

Kremlin tarafından, Pazartesi günü yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emrettiği taktik nükleer silahları içeren tatbikatların “vakti geldiğinde” yapılacağını ve bunun Rusya Savunma Bakanlığı’nı ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Putin bu ayın başlarında, Moskova'nın Fransa, İngiltere ve ABD'den geldiğini söylediği tehditlerin ardından ordusuna taktik nükleer silahların konuşlandırılması talimatı vermişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov tatbikatlarla ilgili bir soru üzerine: “Bu savunma bakanlığının ilgileneceği bir durum. Başkomutan'dan gelen bir emir var ve bu emir vakti geldiğinde yerine getirilecektir” diyerek duruma açıklama getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD’nin nükleer denemelerini de “yakından takip ettiklerini” belirtti.

JAPONYA TEPKİLİ

Japonya’nın Nagasaki Eyaleti Valisi, ABD’nin Nevada’da gerçekleştirdiği kritik altı nükleer denemeyi protesto etti.

Vali Oishi Kengo, Cumartesi günü ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel'e gönderdiği mektupta “denemenin nükleer silahlanma yarışını daha da hızlandıracağını” belirtti.

ABD'yi nükleer silahların kullanılmasına ya da geliştirilmesine katkıda bulunan tüm testleri durdurmaya çağırdı.