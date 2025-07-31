Nükleer tesiste 'radyoaktif eşek arısı' korkusu

Savannah River Site (SRS) adlı tesiste, 3 Temmuz günü yapılan rutin radyasyon kontrolleri sırasında bir eşekarısı yuvası bulundu.

Yuva, sıvı nükleer atıkların depolandığı tanklara yakın bir direğin üzerinde yer alıyordu.

ABD Enerji Bakanlığı'nın raporuna göre, yuvada tespit edilen beta/gama radyasyon düzeyi, federal sınırların 10 kat üzerindeydi.

Yuvada eşekarısı bulunmazken, çalışanlar yuva üzerine böcek ilacı sıkarak yapıyı imha etti. Yuva, ardından radyoaktif atık olarak bertaraf edildi.

“SIZINTI YOK, TEHDİT YOKk”

Raporda, tanklarda herhangi bir sızıntı bulunmadığı vurgulanırken, radyasyonun kaynağı olarak “saha içi eski radyasyon kalıntıları” gösterildi. Bu kalıntıların, tesisin 1950’li yıllardan itibaren nükleer bomba üretiminde aktif olarak kullanıldığı dönemde ortaya çıktığı belirtildi.

SRS sahasını şu anda yöneten Savannah River Mission Completion şirketi ise, yuvanın bulunduğu bölgenin tesisin sınırları içinde kaldığını ve eşekarısının birkaç yüz metreden fazla uçmadığını vurgulayarak kamuya yönelik bir risk olmadığını ifade etti.

Yerel çevre izleme grubu Savannah River Site Watch, yayımlanan raporu “eksik ve yetersiz” buldu. Grubun direktörü Tom Clements, SRS’nin radyasyonun kaynağını açıklamamasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“SRS, bu yuvanın nasıl radyoaktif hale geldiğini ya da bir sızıntı olup olmadığını net şekilde açıklamak zorunda. Halkın bilmesi gereken ciddi bir sorun olabilir.”

Clements ayrıca, yuva tipinin bilinmesinin de kritik olduğunu, çünkü bazı eşekarısı türlerinin yuvalarını toprakla, bazılarının ise farklı malzemelerle yaptığını ve bu bilginin radyasyonun kaynağını aydınlatabileceğini belirtti.

NÜKLEER GEÇMİŞ

SRS tesisi, 1950’li yıllarda Soğuk Savaş döneminde nükleer bombaların plütonyum çekirdeklerini üretmek için kuruldu. Bugün ise, nükleer santraller için yakıt üretimi ve tehlikeli atıkların temizliği yürütülüyor.

Tesisin geçmişte 625 milyon litreye yakın sıvı nükleer atık ürettiği, bu miktarın buharlaştırma yöntemiyle 129 milyon litreye düşürüldüğü belirtildi.

Bölgede hâlâ 43 yer altı tankı aktif olarak kullanılıyor, 8 tank ise kapatılmış durumda.