Numan Kurtulmuş, Yunan adalarının silahlandırılmasına tepki gösterdi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yunanistan'la olan meseleleri görüşerek, konuşarak, müzakereyle çözmek istediklerini belirterek, "Ama Yunanistan başkalarının kuyruğuna takılarak kendilerinin sırtını sıvazlayanlara asla prim vermesin ve meseleleri içinden çıkılmaz, çözülmez bir hale getirmesin." dedi.
Kurtulmuş, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Kiraz Festivalinin kapanış törenine katıldı.
Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Numan Kurtulmuş, Ege'deki Yunan adalarının silahlandırılmasına tepki gösterdi.
Bu durumun bölge barışına yardım etmeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Burnumuzun dibinde, Adalar Denizi'nde sivil adalar olması gereken hemen Ege'de şurada, karşımızdaki adaların silahlandırılması, bölge barışına asla ve asla yardım etmez, bölge barışına hizmet etmez. Buradan komşumuz olan Yunanistan'a şunu söylemek istiyoruz. Bizim işimiz barışladır. Bizim işimiz kardeşlikledir. Bizim işimiz dostlukladır." diye konuştu.
Numan Kurtulmuş, bu konuların konuşularak halledilebilecek meseleler olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:
"Biz Yunanistan'la olan meselelerimizi de görüşerek, konuşarak, müzakereyle çözmek isteriz. Ama Yunanistan başkalarının kuyruğuna takılarak kendilerinin sırtını sıvazlayanlara asla prim vermesin ve meseleleri içinden çıkılmaz, çözülmez bir hale getirmesin. Türkiye ne Doğu Akdeniz'de, ne Mavi Vatan'da, ne Adalar Denizi'nde, ne de bütün bu coğrafyada hiçbir hakkının çiğnenmesine göz yummayacak, müsaade etmeyecektir."
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