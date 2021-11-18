Nusret Gökçe'ye dava açıldı: 'Helal et' iddiası gündemde

18 Kasım 2021 Perşembe, 13:02

Ünlü Türk şef Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu ve daha çok “Salt Bae” olarak bilinen Manhattan'daki et lokantasının iki eski çalışanı, ayrımcılık iddiası ile 500 bin dolarlık dava açtı.

NY Post'ta yer alan habere göre, Türk çalışanlarının korunduğunu iddia eden garson Angelo Maher ve barmen Elizabeth Cruz, Latin kökenli oldukları için ayrımcılığa maruz kaldıklarını öne sürdü.

Restoranda çalışan Peru asıllı Maher, "Konuklar tarafından lokantanın etinin helal olup olmadığı sorulduğunda -doğru olmamasına rağmen- konuklara yalan söylemesinin istendiğini" iddia etti.

Öte yandan eski çalışanlardan Cruz'un, bir gün işten eve gönderilerek, “Daha kısa etek, daha açık bir üst ve topuklu ayakkabıyla gel” diye uyarı aldığı öne sürüldü.