Nusret Gökçe'ye dava açıldı: 'Helal et' iddiası gündemde
ABD'nin New York eyaletindeki restoranda çalışan daha önce çalışan iki kişi, Nusret Gökçe'ye dava açtı.
Ünlü Türk şef Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu ve daha çok “Salt Bae” olarak bilinen Manhattan'daki et lokantasının iki eski çalışanı, ayrımcılık iddiası ile 500 bin dolarlık dava açtı.
NY Post'ta yer alan habere göre, Türk çalışanlarının korunduğunu iddia eden garson Angelo Maher ve barmen Elizabeth Cruz, Latin kökenli oldukları için ayrımcılığa maruz kaldıklarını öne sürdü.
Restoranda çalışan Peru asıllı Maher, "Konuklar tarafından lokantanın etinin helal olup olmadığı sorulduğunda -doğru olmamasına rağmen- konuklara yalan söylemesinin istendiğini" iddia etti.
Öte yandan eski çalışanlardan Cruz'un, bir gün işten eve gönderilerek, “Daha kısa etek, daha açık bir üst ve topuklu ayakkabıyla gel” diye uyarı aldığı öne sürüldü.
Video Haberler
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
En Çok Okunan Haberler
- Fethullah Gülen zehirlendi
- Düzce'de korkutan deprem!
- Marketlerde karneyle satış dönemi başladı
- ÇHD duruşması bugün görüldü
- AKP'nin ilham kaynağı hakkında suç duyuruları
- Erdoğan ile Soylu karşı karşıya geldi
- AKP kulisleri hareketlendi
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Süleyman Soylu'ya çok zor 'kokain' sorusu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı