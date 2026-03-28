NY Times onun için 'savaşın mimarı' diyor... Trump’ın kulağına fısıldayan adam kim?

Savaşın başlamasıyla birlikte, Trump’ın günlerinin büyük bölümünü gelişmeleri takip ederek geçirdiği, Oval Ofis ve Durum Odası’nda günde birden fazla brifing aldığı belirtiliyor.

ABD’li yetkililere göre Trump, askeri değerlendirmelerde özellikle iki kaynağa dayanıyor: kamuoyu önünde savaş siyasetinin savunulmasında Savunma Bakanı Hegseth, operasyonel konularda ise General Dan Kane.

“TRUMP’IN KULAĞINA FISILDAYAN ADAM”

New York Times’ın aktardığına göre, eski F-16 pilotu ve CIA bağlantı subayı olan General Dan Kane, Trump’ın en güvendiği askeri isimlerden biri ve “Trump’ın kulağına fısıldayan adam” olarak tanımlanıyor.

Pentagon ve Beyaz Saray kaynakları, Trump ile Kane arasında güçlü bir kişisel güven ilişkisi oluştuğunu belirtiyor. Kane’in, 2025 başında görevden alınan General Charles Q. Brown Jr.’ın yerine, emeklilikten geri çağrılarak Genelkurmay Başkanlığı’na getirildiği ifade ediliyor.

RİSKLİ SEÇENEKLER SUNDU

NY Times'ta yer alan analize göre, savaş öncesinde Kane’in Trump’a farklı askeri senaryolar sundu; bazı planların, ABD mühimmat stoklarını zorlayabileceği ve Amerikan askerlerini ciddi risk altına sokabileceği uyarısında bulundu

Yetkililere göre Kane, Durum Odası toplantılarında genellikle belirli bir seçeneği dayatmak yerine, riskleri, avantajları ve olası sonuçları ortaya koymayı tercih ediyor. Bu yaklaşım ise zaman zaman onu zor bir konuma sokabiliyor.

Trump ise daha önce Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, ABD’nin “dünyada eşi benzeri olmayan bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bol zamana sahip olduğunu” savunmuştu.

F-16 PİLOTLUĞUNDAN ZİRVEYE

1968 yılında New York’un Elmira bölgesinde doğan General Dan Kane, kariyerine F-16 savaş pilotu olarak başladı.

2018-2019 yılları arasında IŞİD’e karşı yürütülen 'Kararlılık Operasyonu' kapsamında Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı’nda görev yapan Kane, 2021-2024 yılları arasında ise CIA’de kıdemli askeri danışman olarak çalıştı.

Kane’in adı, Trump tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na aday gösterilene kadar Washington’da geniş çevrelerce tanınmıyordu. Hatta bazı Kongre üyelerinin adaylık açıklandığında kendisini araştırmak zorunda kaldığı belirtildi.

Trump ise Kane’i ilk kez 2018’de terör örgütü IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlarda tanıdığını ve onun, örgütün 'iki yıl değil, bir hafta içinde yenilebileceğini' söyleyen yaklaşımından etkilendiğini ifade etmişti.