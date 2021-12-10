NY Times'tan çarpıcı Erdoğan analizi: Yalnızlaşıyor

10 Aralık 2021 Cuma, 17:38

Türkiye’de son dönemde yaşanan finansal piyasalardaki sarsıntıyı masaya yatırdı. NY Times'ın yayınladığı analizinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok az kişinin onayladığı, ancak seçimlerden önce sonuç vereceğine inandığı bir ekonomik reçeteye sarılırken daha fazla yalnızlaşıyor" yorumu yapıldı.

NY Times, "Türk Lirası, Erdoğan konuşurken dikkate değer şekilde düşmeye başladı. Kasım ayının ortasından bu yana, TL'nin değer kaybı neredeyse hiç durmadı. Birkaç günde bir yeni düşük seviyelere ulaştı. Türkler, gündelik ürünlerin fiyatlarının iki katına çıkmasını ve akaryakıt fiyatlarının yüzde 40 olmasını izledi" ifadelerine yer verdi.

"TERSİNE ÇEVİRMEYE ODAKLANACAK"

Analizde, "Yaklaşık 20 yıldır iktidarda olan Erdoğan'ın siyasi başarısı, milyonlarca Türk'ü orta sınıfa yükselten ekonomik büyümeye dayalı... 18 ay sonra yeniden seçimle karşı karşıya kalan Erdoğan, büyük ölçüde kötüleşen ekonomi nedeniyle kamuoyu yoklamalarında desteğini kaybetti. Onun odak noktası, seçimlerde şansını artırmak için zaman içindeki düşüşü tersine çevirmek olacak" denildi.

"DANIŞMAN ÇEVRESİNİ DARALTTI"

"Şimdilik, piyasalar ve analistler, Erdoğan'ın çare olarak düşündüğü şeyin Türkiye'deki durumu kötüleştirdiği konusunda hemfikir" ifadelerine yer verilen analizde şöyle denildi:

"Erdoğan, gücü kendine topladığı ilk günlerinden beri danışman çevresini daraltarak, ekonomik planında giderek daha fazla izole oldu. Erdoğan'ın 2018'de başkanlık sistemine geçişi, onu daha küçük bir iç çevreye bağımlı hale getirdi. Bu durum, onun etrafının 'evet adamlarıyla' çevrili olduğu, giderek seçmenlerden ve ekonomik gerçeklerden koptuğu yönündeki eleştirilere yol açtı. Erdoğan bir dizi Merkez Bankası Başkanı ile Maliye Bakanını görevden aldı ve ekonomiyi onlardan daha iyi bildiğini söyledi."