NYT: ABD, Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemleri tedarik etmekte sorun yaşıyor

Yayınlanma: 07.01.2024 - 10:22

Güncelleme: 07.01.2024 - 10:27

New York Times'ın (NYT) haberinde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya sağlanan hava savunma sistemine ilişkin açıklamasına yer verildi.

Haberde, Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerinin, yakında Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemleri tedarik edilemeyeceği uyarısında bulunduğu savunuldu.

Ukrayna'nın hava savunması için ciddi önem taşıyan "Patriot" sisteminin her birinin maliyeti 2 milyon ila 4 milyon dolar arasında değişiyor.

Ukrayna'nın hava savunma silahları arasında yalnızca "Patriot", balistik füzelere karşı koyma kapasitesine sahip.