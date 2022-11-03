NYT: ABD'deki çocuk hastaneleri RSV nedeniyle zor durumda
The New York Times'ın haberine göre ABD'deki çocuk hastaneleri respiratuar sinsityal virüs (RSV) nedeniyle zor durumda.
The New York Times'ın (NYT) Salı günkü haberine göre, solunum yollarını engelleyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan respiratuar sinsityal virüste (RSV) şiddetli ve alışılmadık şekilde gerçekleşen erken artış sayısı, ABD'deki pediatrik üniteleri zor durumda bırakıyor, tedavi için uzun bekleme süresi getiriyor ve hastane sistemlerini talebi karşılamak için personel ve kaynakları yeniden düzenlemeye sevk ediyor.
Habere göre, Orange County Çocuk Hastanesi'nin baş pediatristi Coleen Cunningham, "Bildiğim her çocuk hastanesi kesinlikle çok yoğun durumda" dedi ve Güney Kaliforniya'da 334 yataklı yapının doluluğundan dolayı çocukların bazen 24 saatten fazla acil serviste yatarak hasta yataklarını beklerken tedavi edildiğini söyledi.
Yaygın olarak görülen mevsimsel bir enfeksiyon olan RSV'de vakaların büyük çoğunluğu çok hafif geçiyor. Ancak habere göre bu yıl bu hastalığa yakalanan ve ciddi şekilde hasta olan çocukların sayısı normalden çok daha fazla oldu.
Haberde, "Doktorlar son birkaç yılda normalde RSV'ye maruz kalacak olanların sosyal mesafe önlemleriyle bundan izole olduğundan, şimdiyse vaka sayılarını artırdığından şüpheleniyorlar" denildi.
Habere göre, vakaların artışı rinovirüsler ve grip gibi diğer solunum yolu virüslerinin mevsimsel patlaması ve devam eden covid-19 yükü ile çakışıyor.
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