NYT ulaştı: ABD'nin Afganistan'da 10 sivili bombaladığı görüntüler

ABD'nin Kabil'de düzenlediği ve 10 sivilin yaşamını yitirdiği İHA saldırısının görüntüleri paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2022 Perşembe, 11:42
NYT ulaştı: ABD'nin Afganistan'da 10 sivili bombaladığı görüntüler
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ABD ordusu, Afganistan'dan ayrıldığı sırada ülkedeki yabancı askerlere saldıran IŞİD'in Horasan grubuna yönelik SİHA ile operasyonlar düzenlerken 7'si çocuk 10 Afgan sivil katledilmişti. Operasyon sonrası sivillerin öldürüldüğü anlaşılınca ABD Başkanı Joe Biden önce, "IŞİD'i hedef aldık" demiş ve ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yaşamını yitirenlerin ailelerinden özür dileyerek tazminat ödeneceğini duyurmuştu.

New York Times, Afganistan'daki askeri operasyonları denetleyen ABD Merkez Komutanlığı'na karşı "Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası" yoluyla sivillerin bombalandığı operasyonun havadan çekilmiş görüntülerine ulaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından Pentagon, 25 dakikalık görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

İŞTE OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER:

Video kaynak: EYEPRESS - Reuters


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