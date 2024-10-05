Uganda, ABD Büyükelçisine ülkeden ayrılması için 3 gün verdi
Uganda, ABD Büyükelçisi William Popp'a Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'ye özür dilemesi ya da ülkeyi terk etmesi için üç gün süre tanıdı. Uganda'nın Silahlı Kuvvetler Komutanı, büyükelçinin diplomatik statüsüne uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.
Uganda'nın Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhoozi Kainerugaba, ABD Büyükelçisi William Popp'a, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'ye özür dilemesi ya da ülkeyi terk etmesi için üç gün süre verdi.
Nile Post'un haberine göre, Kainerugaba, büyükelçinin diplomatik statüsü ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.
Uganda'nın ABD ile bir sorunu olmadığını ancak son dönemde yetkililerin, ABD'nin ülkenin hükümetine karşı çalıştığına dair "çok sayıda kanıt" gördüğünü ifade etti.
'CİDDİ BİR ÇATIŞMAYA GİRECEĞİZ'
Kainerugaba, "Değerli Ugandalılar, bu ulusun mensupları olarak, ülkemizdeki mevcut ABD büyükelçisi ile ciddi bir çatışmaya gireceğimizi duyurmak benim kutsal görevimdir. Sevgili ve saygın başkanımıza saygısızlık yaptığı ve Uganda Anayasası'nı baltaladığı için" dedi.
Etiketler: #Uganda #ABD #silahlı kuvvetler
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