O ülkede mesai dışı özgürlük: Çalışanlar artık aramalara cevap vermeme hakkına sahip
Avustralya'da yürürlüğe giren yeni yasayla çalışanlar, mesai sonrasında işverenden gelen aramalara ve e-postalara "makul" sınırlar çerçevesinde cevap vermeme hakkına sahip oldu.
Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, ülkede çalışanların haklarının korunmasını amaçlayan yasa yürürlüğe girdi.
Yasaya göre, çalışanlar mesai saatleri dışında işverenlerinin aramalarına ve e-postalarına "makul sebepler" dahilinde cevap vermeme seçeneğini kullanabilecek.
'İLETİŞİM KURMAYI REDDETME' HAKKI
Yasanın işverenlerin çalışanlarıyla mesai sonrası bağlantı kurmasını engellemediği, yalnızca çalışanlara iletişim kurmayı reddetme hakkını verdiği belirtildi.
İşveren ile çalışanların anlaşmazlıkları kendi aralarında çözmeleri gerektiği, anlaşmazlığın çözülememesi durumunda ise Avustralya'da kamu denetçisi Adil Çalışma Komisyonunun (FWC) devreye gireceği kaydedildi.
Yasa 15'ten fazla çalışanı bulunan kurumlar için geçerli olacak. Yasanın ayrıntıları üzerinde görüşmeler devam edecek.
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