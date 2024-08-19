Avustralyalı iş insanı, Nazi selamı için özür diledi

Yayınlanma: 19.08.2024 - 14:50

Güncelleme: 19.08.2024 - 14:50

Crikey'nin haberine göre, Avustralya'nın medya ve telekomünikasyon devi Foxtel'in CEO'su Delaney, Nazi selamı verdiği fotoğrafının ortaya çıkması üzerine kendisine yöneltilen tepkilerin ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Delaney, o dönem başkanı olduğu Fox Sports adlı televizyon programının setinde çekilen fotoğrafın yaklaşık 10 yıl öncesine ait olduğunu aktardı.

Fotoğrafın çekildiği anlarda Western Sydney Wanderers adlı futbol kulübü fanlarının tezahüratını yaptığını savunan Delaney, tezahürat ile Nazi selamı arasındaki benzerlik nedeniyle yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Bu fotoğrafın kendi "değer, inanç ve aile bağlantılarına aykırı olduğunu" vurgulayan Delaney, yanlış anlaşılmasına neden olan davranışından duyduğu derin pişmanlığı ifade etmek üzere Yahudi liderlerle görüşmelerini sürdüreceğini bildirdi.

"Irkçılığın hiçbir şekli kabul edilemez ve ben eylemlerimin ciddiyetinin farkındayım" ifadelerini kullanan Delaney, "çok üzgün olduğunu ve başta Yahudi topluluğu üyeleri olmak üzere incinen ya da kırılan herkesten özür dilediğini" kaydetti.

Söz konusu fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından Avustralya Yahudi Konseyi, Delaney'nin "derin endişe veren eylemlerini" kınadıklarını açıklamıştı.