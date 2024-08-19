Avustralyalı iş insanı, Nazi selamı için özür diledi

Avustralya merkezli uydu ve kablo yayın hizmeti sağlayıcısı Foxtel'in Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Delaney, Nazi selamı verdiği fotoğrafının ortaya çıkmasıyla Yahudi toplumundan gelen tepkilerin ardından özür diledi.

AA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 14:50
Avustralyalı iş insanı, Nazi selamı için özür diledi
Abone Ol google-news

Crikey'nin haberine göre, Avustralya'nın medya ve telekomünikasyon devi Foxtel'in CEO'su Delaney, Nazi selamı verdiği fotoğrafının ortaya çıkması üzerine kendisine yöneltilen tepkilerin ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Delaney, o dönem başkanı olduğu Fox Sports adlı televizyon programının setinde çekilen fotoğrafın yaklaşık 10 yıl öncesine ait olduğunu aktardı.

Fotoğrafın çekildiği anlarda Western Sydney Wanderers adlı futbol kulübü fanlarının tezahüratını yaptığını savunan Delaney, tezahürat ile Nazi selamı arasındaki benzerlik nedeniyle yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Bu fotoğrafın kendi "değer, inanç ve aile bağlantılarına aykırı olduğunu" vurgulayan Delaney, yanlış anlaşılmasına neden olan davranışından duyduğu derin pişmanlığı ifade etmek üzere Yahudi liderlerle görüşmelerini sürdüreceğini bildirdi.

"Irkçılığın hiçbir şekli kabul edilemez ve ben eylemlerimin ciddiyetinin farkındayım" ifadelerini kullanan Delaney, "çok üzgün olduğunu ve başta Yahudi topluluğu üyeleri olmak üzere incinen ya da kırılan herkesten özür dilediğini" kaydetti.

Söz konusu fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından Avustralya Yahudi Konseyi, Delaney'nin "derin endişe veren eylemlerini" kınadıklarını açıklamıştı.


Avustralya haberleri Nazi haberleri nazi selamı haberleri

İlgili Haberler

Nazilli'de geççi domates hasadı başladı: 275 dekar alanda ekildi

Nazilli'de geççi domates hasadı başladı: 275 dekar alanda ekildi
HÜDA PAR'ın ikinci isminden tepki çeken sözler: Nazi amblemli saldırgandan laikliği sorumlu tuttu!

HÜDA PAR'ın ikinci isminden tepki çeken sözler: Nazi amblemli saldırgandan laikliği sorumlu tuttu!
Eskişehir’de Nazi amblemli 18 yaşındaki saldırgan 5 kişiyi bıçakla yaraladı: ‘Şiddet davetiyesi’

Eskişehir’de Nazi amblemli 18 yaşındaki saldırgan 5 kişiyi bıçakla yaraladı: ‘Şiddet davetiyesi’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler