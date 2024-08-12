Avustralya'da helikopter otelin çatısına çakıldı: Pilot hayatını kaybetti

Avustralya’nın Cairns kentinde bir helikopter otelin çatısına çarparak düştü, kazada pilot hayatını kaybetti. Yetkililer, kazanın izinsiz bir uçuş sırasında gerçekleştiğini ve otelin tahliye edildiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 09:46
Avustralya'da helikopter otelin çatısına çakıldı: Pilot hayatını kaybetti
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Avustralya’nın turistik şehirlerinden Cairns’te, izinsiz uçuş gerçekleştiren bir helikopter, Hilton DoubleTree Oteli’nin çatısına çakılarak büyük bir yangına sebep oldu.

Queensland polisi, olayın sabah 2 civarında meydana geldiğini ve helikopterin iki motorlu olduğunu bildirdi. Kazanın ardından otelde kalan yüzlerce kişi tahliye edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Helikopterin sahibinin Nautilus Aviation olduğu açıklanırken, şirket yetkilileri polisle işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Kazanın ardından adli kaza birimi ve Avustralya'nın ulaştırma güvenliği düzenleyicisi olayın nedenini araştırmak üzere soruşturma başlattı.

Olayda, helikopterin rotordan kopan iki parçasından biri otelin havuzuna düştü.

Kazada, pilot hayatını kaybederken, otelde kalan yaşlı bir çift hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi.


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