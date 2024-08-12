Avustralya'da helikopter otelin çatısına çakıldı: Pilot hayatını kaybetti
Avustralya’nın Cairns kentinde bir helikopter otelin çatısına çarparak düştü, kazada pilot hayatını kaybetti. Yetkililer, kazanın izinsiz bir uçuş sırasında gerçekleştiğini ve otelin tahliye edildiğini belirtti.
Avustralya’nın turistik şehirlerinden Cairns’te, izinsiz uçuş gerçekleştiren bir helikopter, Hilton DoubleTree Oteli’nin çatısına çakılarak büyük bir yangına sebep oldu.
Queensland polisi, olayın sabah 2 civarında meydana geldiğini ve helikopterin iki motorlu olduğunu bildirdi. Kazanın ardından otelde kalan yüzlerce kişi tahliye edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Helikopterin sahibinin Nautilus Aviation olduğu açıklanırken, şirket yetkilileri polisle işbirliği içinde olduklarını belirtti.
Kazanın ardından adli kaza birimi ve Avustralya'nın ulaştırma güvenliği düzenleyicisi olayın nedenini araştırmak üzere soruşturma başlattı.
Olayda, helikopterin rotordan kopan iki parçasından biri otelin havuzuna düştü.
Kazada, pilot hayatını kaybederken, otelde kalan yaşlı bir çift hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Zincir markette skandal görüntüler
- O sözleri yargıya taşınıyor!
- Adanalı bunu unutmaz!
- 'MHP’siz hayat hayali sırıtıyor'
- Tarihi başarısızlık!
- Binaya el koyma istemi!
- CHP Kurultayı'nda yeniden aday olacak mı?
- Dehşetten yeni görüntüler
- İngiltere'deki yardım kuruluşundan 'kurtarma projesi'
- Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli futbolcu için flaş yorum