Obama, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

14 Mart 2022 Pazartesi, 10:49

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

60 yaşındaki Obama, “Birkaç gündür boğazım yanıyor ama kendimi iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Barack Obama, eşi Michelle Obama’nın testinin negatif çıktığını belirtti.

Eski başkan, eşinin ve kendisinin destekleyici Covid aşısı olduklarını ifade etti.