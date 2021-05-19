Obama'dan UFO iddialarına yanıt: Tam bilmediğimiz şeyler var
Son günlerde ABD ordusundan askerlerin UFO gördüklerine dair açıklamalar, halihazırda oldukça ilgi çekici olan bu konu hakkında "ABD bir şeyler mi gizliyor?" sorularını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Katıldığı TV programında da eski başkanlardan Obama'ya bu soru soruldu.
Eski ABD Başkanı Barack Obama uzaylılar ve araçlarının gizlice tutulduğu alanlar olduğu iddialarına gülüp geçse de hükümetin kaydedilen bazı görüntüleri açıklamakta zorluk çektiğini itiraf etti.
James Corden'ın The Late Late Show programına katılan Obama, "Uzaylılar konusunda size yayında söyleyemeyeceğim bazı şeyler var" dedi.
"Aslına bakarsanız göreve ilk geldiğimde ben de öğrenmeye çalıştım" diyerek sunucu Corden'ı güldüren Obama, "Uzaylılar ve uzay gemilerini tuttuğumuz bir laboratuvar falan var mı?" diye sorduğunu anlattı.
"Biraz araştırdılar, cevapları 'hayır' oldu" diyerek yine kahkaha attıran Obama daha sonra ciddileşti:
"Ama gerçek şu ki gökyüzünde ne olduklarını tam bilmediğimiz bazı objelere dair görüntüler, kayıtlar var. Nasıl hareket ettiklerini, yönlerini açıklayamıyoruz. Rotaları kolayca açıklanabilir türden değildi. Bu yüzden insanların hâlâ bu şeylerin araştırılmasına ve ne olduklarının ortaya çıkarılmasını önem verdiğini düşünüyorum. Ama şu an size verebileceğim daha fazla bilgi yok."
Kaynak: Sputnik
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