Obezite ilacının, kalp krizi riskini azalttığı ortaya kondu: 'Oyunun kurallarını değiştiriyor...'

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:48

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:48

Wegovy ve Ozempic gibi markaların aktif bileşeni olan semaglutid ilacını alan katılımcıların kalp krizi, felç veya kardiyovasküler hastalığa bağlı ölüm riskinin yüzde 20 daha düşük olduğu tespit edildi.

Avrupa Obezite Kongresi'nde (ECO) sunulan ve University College London'daki araştırmacılar tarafından yönetilen çalışma, semaglutidin başlangıç kilolarına veya verdikleri kilo miktarına bakılmaksızın katılımcıları için kardiyovasküler faydalar sağladığını da ortaya koydu. Bu durum, hafif obezitesi olan ya da sadece az miktarda kilo vermiş olan kişilerin kardiyovasküler sonuçlarının iyileşebileceğini düşündürüyor.

Ulusal Kardiyovasküler Sonuçlar Araştırma Enstitüsü Direktörü ve çalışmanın başyazarı Prof. John Deanfield, bulguların ilacın kardiyovasküler hastalıkları tedavi etmek için rutin olarak reçete edilmesi gerektiğini gösterdiğini ve önümüzdeki birkaç yıl içinde Birleşik Krallık'ta milyonlarca insanın bu ilacı alabileceğini söyledi.

Deanfield, “Bu harika ilaç gerçekten de oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu çalışma, semaglutid ile kilo kaybının ötesinde kardiyovasküler sonuçların iyileştirilmesi için potansiyel olarak alternatif mekanizmalar olduğunu göstermektedir. Oldukça açık bir şekilde, kardiyovasküler sisteme fayda sağlayan başka bir şey daha oluyor” dedi.

ÇALIŞMAYA 17 BİNİ AŞKIN KİŞİ KATILDI

Çalışmaya 41 ülkeden vücut kitle endeksi 27'nin üzerinde olan 45 yaş ve üzeri 17 bin 604 yetişkin katıldı. Daha önce kalp krizi gibi kardiyovasküler bir olay yaşamış olan katılımcılara ortalama 40 aylık bir süre boyunca haftalık 2,5 mg semaglutid veya plasebo dozu reçete edildi.

Plasebo grubundaki 8 bin 801 hastanın 701'i (%8) ile karşılaştırıldığında semaglutid grubundaki 8 bin 803 hastanın 569'u (%6,5) kalp krizi gibi birincil kardiyovasküler son nokta olayı yaşamıştır.

Deanfield, 1990'larda statinlerin (kolesterolü düşüren ilaçlar) tıbbi bir atılım olarak kabul edildiğini ve kardiyoloji pratiğinde devrim niteliğinde olduğunu ve semaglutidin kardiyovasküler sağlığın iyileştirilmesi açısından benzer şekilde çığır açıcı olarak görülebileceğini söyledi.

Deanfield, “Artık yaşlanmaya bağlı birçok kronik hastalığı eşit derecede dönüştürebilecek bir ilaç sınıfına sahibiz” diye konuştu.

Avrupa Obezite Çalışmaları Derneği Başkanı Prof. Jason Halford, ilacın kardiyovasküler sağlığı iyileştirdiği görüldüğünden, yaygın olarak reçete edilmesinin ekonomik açıdan faydalı olabileceğini söyledi.

Halford, “Bence önümüzdeki 10 yıl içinde sağlık hizmetlerine yaklaşımda köklü bir değişim göreceğiz. Maliyetler düştüğünde, NHS'nin maliyet tasarrufları önemli olacaktır. Hazine'de daha şimdiden üretkenliği artırma fırsatı nedeniyle ekonomiye sağlanacak tasarrufları düşünen insanlar var. İşgücünüzü mümkün olduğunca zinde tutmanız gerekiyor” dedi.