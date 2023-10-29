Öğrenci yurdu önünde ırkçılık: 'Araplara ölüm'

Yayınlanma: 29.10.2023 - 11:45

Güncelleme: 29.10.2023 - 11:46

İsrail'in Netanya şehrindeki bir grup Yahudi ile Arap öğrenciler arasında arbede çıktı. Öğrenci yurdu önünde "Araplara ölüm" sloganı atıldı.

Times of Israel'in haberine göre; şehirdeki Yahudiler, Arap öğrencilerin bir Şabad Sinagogu'ndaki dua ayinini bozduklarını, ibadet edenlere yumurta fırlattıklarını ve yüksek sesle müzik çaldıklarını iddia ederek öğrenci yurtlarının önüne gitti.

Netanya Akademik Koleji'nin yurtlarının önünde toplanan yüzlerce Yahudi, "Araplara ölüm" sloganı attı. Sosyal medyada yurt önünde toplanan kalabalığın aşırı sağcı bir grup olduğu ileri sürüldü.

Olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan videolarda yurt önünde toplanan kalabalığın binaya girmeye çalıştıkları görülüyor.

NETANYA BELEDİYE BAŞKANI: YATAKHANELERİ BOŞALTIN

Netanya Belediye Başkanı Miriam Feirberg bir açıklama yaparak okul yöneticilerinden yatakhaneleri boşaltmalarını ve Yahudi ibadetçileri taciz ettiği iddia edilen sorumluları bulmalarını istedi.