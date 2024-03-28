Öğrencisinden dayak yiyen öğretmene dev tazminat!

Yayınlanma: 28.03.2024 - 16:14

Güncelleme: 28.03.2024 - 17:04

Galler'de bir öğretmen, bir öğrencisi tarafından saldırıya uğramasının ardından 150 bin Sterlin (yaklaşık 6 milyon 130 bin TL) tazminat kazandı.

Sosyal, duygusal ve davranışsal sorunları olan çocuklara yönelik bir okulda görev yapan öğretmen, öğrencisi tarafından kafa atılması ve yumruklanması sonucunda yüzünden, ağzından ve başından yaralanmış ve psikolojik travma geçirdi.

İngiltere'de okul müdürleri de dahil olmak üzere öğretmenleri temsil eden TUC ve ICTU'ya bağlı bir sendika olan NASUWT, işvereninin sorumluluğu reddetmesinin ardından öğretmeni desteklemek üzere harekete geçti.

Mahkeme, açılan davada öğretmenin lehine karar verdi ve öğretmen tazminat almaya hak kazandı.

Sendika Başkanı Dr. Patrick Roach, tazminat seviyesinin eğitim sisteminin "mesleğe karşı özen yükümlülüğünde başarısız olduğunu" gösterdiğini söyledi.

Roach, "Hiçbir tazminat miktarı, iş yerinde fiziksel ve zihinsel yaralanmanın genellikle yıkıcı olan etkisini telafi edemez. Öğretmenlerin onurlu bir şekilde muamele görme ve işe gittiklerinde güvende olma hakları vardır" dedi.