Dev maçta İngiltere ile Belçika yenişemedi!

Hazırlık maçında İngiltere ağırladığı Belçika ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:26
Dev maçta İngiltere ile Belçika yenişemedi!
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Hazırlık karşılaşmasında İngiltere konuk ettiği Belçika ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere'nin gollerini 17. dakikada Ivan Toney ve 90+5. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Belçika'nın gollerini 11 ve 36. dakikada Youri Tielemans,

Belçika'da Thomas Meunier 71. dakikada, Michy Batshuayi 83. dakikada oyuna dahil oldu.


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