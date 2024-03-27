Dev maçta İngiltere ile Belçika yenişemedi!
Hazırlık maçında İngiltere ağırladığı Belçika ile 2-2 berabere kaldı.
Hazırlık karşılaşmasında İngiltere konuk ettiği Belçika ile 2-2 berabere kaldı.
İngiltere'nin gollerini 17. dakikada Ivan Toney ve 90+5. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Belçika'nın gollerini 11 ve 36. dakikada Youri Tielemans,
Belçika'da Thomas Meunier 71. dakikada, Michy Batshuayi 83. dakikada oyuna dahil oldu.
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