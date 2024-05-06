Okul müdürü açığa alındı: Cinsel içerikli komedi filminde oynadığı ortaya çıktı!

İngiltere'de cinsel içerikli bir komedi filminde rol aldığı gerekçesiyle gelen tepkiler üzerine bir okulun müdür yardımcısı açığa alındı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 06.05.2024 - 17:15
Okul müdürü açığa alındı: Cinsel içerikli komedi filminde oynadığı ortaya çıktı!
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İngiltere'de bir okulun müdür yardımcısı, Amazon Prime'da gösterilen cinsel içerikli bir komedi filminde rol aldığı için açığa alındı.

Paul Belsey adındaki bir adam, düşük bütçeli "Babe Camp" adlı cinsel içerikli komedi filminde alkolik seks düşkünü "Billy Cockburn"ü canlandırdı.

Film, 40'lı yaşlarındaki iki çaresiz adamın eğlenmek amacıyla bir çıplaklar kampı kurmalarını konu alıyor.

Bir sahnede iki çocuk babası Belsey bağlanıyor, ağzı kapatılıyor ve tokatlanıyor. Bir diğerinde ise, amigo kız gibi giyinmiş iki kadını cinsel ilişkiye girmek için çadıra götürürken görülüyor.

Londra'nın güneydoğusundaki Chislehurst'te bulunan Marjorie McClure Okulu personeli, 41 yaşındaki Belsey'in "aktör olmakla övündüğünü" söyledi.

Personel, "Diğer şeylerin yanı sıra bir keresinde The Bill'de figüran olduğuyla övünürdü. Toplumun en savunmasız çocuklarından bazılarının koruma sorumlusu olması gerekiyordu. Bu aşağılık bir durum ve okulun ona duyduğu güvenin tamamen ihlal edilmesi anlamına geliyor. İnanılır gibi değil, karanlık geçmişinden gelen bir şey bile değil. Çocuklarla çalışırken bu olayın başrolündeydi. İnanılır gibi değil" dedi.

Belsey'in rol oynadığı film, IMDb isimli platformda 2.6 puan aldı.


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