Dünyanın en güçlü pasaportu belirlendi

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2023 Pazar, 16:22
<p>Vatandaşların seyahat özgürlüğüne göre dünya ülkelerini sıralayan Henley Passport Index, 2023 yılının en güçlü pasaportlarına sahip ülkeleri yayınladı. Türkiye, 112 ülkeye vizesiz girebilme özelliğiyle listede 53. sırada yer aldı.</p> <p>Dünyanın en güçlü 20 pasaportunu sizler için derledik:</p>

Vatandaşların seyahat özgürlüğüne göre dünya ülkelerini sıralayan Henley Passport Index, 2023 yılının en güçlü pasaportlarına sahip ülkeleri yayınladı. Türkiye, 112 ülkeye vizesiz girebilme özelliğiyle listede 53. sırada yer aldı.

Dünyanın en güçlü 20 pasaportunu sizler için derledik:

<p>20. BREZİLYA VE ANDORA</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 169</p>

20. BREZİLYA VE ANDORA

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 169

<p>19. ARJANTİN VE SAN MARINO</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 170</p>

19. ARJANTİN VE SAN MARINO

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 170

<p>18. HONG KONG</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 171</p>

18. HONG KONG

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 171

<p>17. ŞİLİ VE HIRVATİSTAN</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 175</p>

17. ŞİLİ VE HIRVATİSTAN

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 175

<p>16. BULGARİSTAN, MONAKO, ROMANYA</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 176</p>

16. BULGARİSTAN, MONAKO, ROMANYA

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 176

<p>15. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 178</p>

15. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 178

<p>14. GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 179</p>

14. GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 179

<p>13. LİHTENŞTAYN VE MALEZYA</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 180</p>

13. LİHTENŞTAYN VE MALEZYA

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 180

<p>12. ESTONYA VE İZLANDA</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 182</p>

12. ESTONYA VE İZLANDA

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 182

<p>11. SLOVENYA VE LETONYA</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 183</p>

11. SLOVENYA VE LETONYA

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 183

<p>10. LİTVANYA VE SLOVAKYA</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 184</p>

10. LİTVANYA VE SLOVAKYA

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 184

<p>9. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 185</p>

9. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 185

<p>8. KANADA, YUNANİSTAN, POLONYA, MACARİSTAN</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 186</p>

8. KANADA, YUNANİSTAN, POLONYA, MACARİSTAN

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 186

<p>7. AVUSTRALYA, MALTA</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 187</p>

7. AVUSTRALYA, MALTA

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 187

<p>6. BELÇİKA, YENİ ZELANDA, NORVEÇ, PORTEKİZ, ÇEK CUMHURİYETİ, İSVİÇRE</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 188</p>

6. BELÇİKA, YENİ ZELANDA, NORVEÇ, PORTEKİZ, ÇEK CUMHURİYETİ, İSVİÇRE

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 188

<p>5. DANİMARKA, FRANSA, İRLANDA CUMHURİYETİ, HOLLANDA, BİRLEŞİK KRALLIK</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 189</p>

5. DANİMARKA, FRANSA, İRLANDA CUMHURİYETİ, HOLLANDA, BİRLEŞİK KRALLIK

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 189

<p>4. AVUSTURYA, FİNLANDİYA, LÜKSEMBURG, İSVEÇ</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 190</p>

4. AVUSTURYA, FİNLANDİYA, LÜKSEMBURG, İSVEÇ

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 190

<p>3. ALMANYA, İTALYA, GÜNEY KORE, İSPANYA</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 191</p>

3. ALMANYA, İTALYA, GÜNEY KORE, İSPANYA

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 191

<p>2. JAPONYA</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 192</p>

2. JAPONYA

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 192

<p>1. SİNGAPUR</p> <p>Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 194</p>

1. SİNGAPUR

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 194

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