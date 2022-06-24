Olaf Scholz'dan Batı Balkan ülkelerine AB üyelik desteği: "Almanya'ya güvenebilirsiniz"

24 Haziran 2022 Cuma, 12:31

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 6 Batı Balkan ülkesi Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik olasılığını desteklemeye kararlı olduklarını söyledi.

Olaf Scholz, "Bu, uzun süredir devam eden bir yol. Bu nedenle, son yıllarda bu bölge vatandaşlarının ve ülkelerinin gösterdiği birçok çaba için hızlı ve görünür başarılar artık görünür olmalıdır. Biz bunun için duruyoruz. Bu 6 ülke için bu üyelik olasılığını desteklemekte kararlı olacağız. Bu ülkeler AB'ye üyelik perspektifi konusunda Almanya'ya güvenebilir" dedi.

Scholz 27 AB ülkesinin Moldova ve Ukrayna'ya "AB'ye adaylık statüsü" vermesini büyük bir adım olarak değerlendirdi.

Şansölye Scholz, Rusya'nın gaz ihracatını kesmesi durumunda Avrupa'nın ne yapabileceği konusundaki soruya da "Rusya'dan fosil kaynakları ithal etmenin getirdiği zorluklara karşı çok ama çok dikkatli bir şekilde hazırlandık. Bu nedenle kömüre ve petrole çok erken bir aşamada yaptırımlar getirmekle kalmadık, altyapımızı örneğin diğer ülkelerden de gaz ithal edebilecek şekilde geliştirmek için tüm önlemleri aldık. Bu, şimdi daha da hızlandırılması gereken bir çaba. Elbette bu konuyla ilgili büyük zorluklar var ancak bunun hakkında da konuşacağız" cevabını verdi.

Scholz ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve Kovid-19 salgını etkisiyle büyük küresel ekonomik zorluklarla karşı karşıya olunduğunu vurgulayarak, "Bu zorlu ekonomik durumu birlikte ve birbirimizle tartışmamız ve aynı zamanda bakış açıları geliştirmemiz önemli" diye konuştu.