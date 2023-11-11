'Olağanüstü' olarak duyurdu: Suudi Arabistan'dan yeni zirve kararı

Yayınlanma: 11.11.2023 - 12:16

Güncelleme: 11.11.2023 - 12:16

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerinin olağanüstü Arap-İslam zirvesi olarak düzenlenmesine karar verildiğini ve bu kararın, Gazze ve Filistin topraklarının tanık olduğu benzeri görülmemiş gelişmelere karşı ortak bir tutum sergilemenin ve Arap ve İslam ülkelerinin iradesini ortaya koymanın gerekliliğine binaen gerçekleşeceği aktarıldı.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının tartışılacağı olağanüstü zirvede, uluslararası norm ve yasalara ve ortak insani ilkelere uygun olarak askeri operasyonların derhal durdurulması, sivillerin korunması, rehinelerin ve mahkumların serbest bırakılması, Filistin halkının zorla yerinden edilmesini durdurmayı amaçlayan bir karar çıkması bekleniyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan bin Abdullah, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin zirveye hazırlık toplantısına başkanlık ederken, toplantıda gündem ve nihai taslak tartışıldı.